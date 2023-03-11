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1 час назад

Уровень бедности в России снизился до исторического минимума

Национальная Служба Новостейиещё 1

Число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составило 15,3 млн человек, или 10,5 % населения. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Уровень бедности в России снизился до исторического минимума
Фото: ТАССТАСС

Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. По итогам 2022 года оно составило 13 545 рублей.

Отмечается, что в 2021 году в стране зарегистрировали 16 млн человек с доходами ниже границы бедности. В прошлом году количество малоимущих обновило исторический минимум для постсоветского периода.

По данным Росстата, на изменения повлияли рост социальных выплат, зарплат, пенсий и других типов доходов, а также адресные социальные программы с учетом наиболее уязвимых групп россиян.

Ведомство не учитывало статистику по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Общество,Росстат,
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