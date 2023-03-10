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36 минут назад

Министерство юстиции России опубликовало новый список иноагентов

Елена Прошина

Министерство юстиции России включило в список иноагентов Всемирный фонд природы (WWF). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст опубликовал новый список иноагентов
Фото: ТАССТАСС

В качестве даты внесения его в реестр стоит 10 марта.

«Получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. WWF распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике», — указано в качестве причин внесения фонда в перечень.

Помимо WWF в список также включили сегодня, 10 марта, экономиста Сергея Гуриева, блогера Веранику Водвуд (Никсель-Пиксель), журналиста Даниила Губарева, экс-главу «Яндекс.Новостей» Льва Гершензона и фонд «Свободная Бурятия». Все они распространяли материалы, созданные иноагентами либо негативно высказывались о спецоперации и деятельности властей РФ.

Общество,Даниил Губарев,Сергей Гуриев,Минюст России,
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