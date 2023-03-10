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Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

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В 2022 году численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным данным, составила 15,3 миллиона человек против 16 миллионов в 2021-м. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе Росстата.

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума
© вечерняя москва

Уровень бедности в стране в 2022 году составил исторически минимальные 10,5 процента. До этого минимальный уровень бедности отмечался в 2012 году — 10,7 процента.

Однако затем данный показатель вновь стал расти, увеличившись до 13,4 процента в 2015 году. После этого он опять начал снижаться, говорится на сайте Росстата.

Начальное значение «границы бедности» устанавливают на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. За основу при его оценке берут потребительскую корзину.

В четвертом квартале 2022 года значение границы бедности составило 13 762 рубля, а по итогам года — 13 545 рублей.

В послании Федеральному Собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5 процента.

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