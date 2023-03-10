Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за участие в боях на Украине

Бывшего заложника школы Беслана Илью Кокаева наградили медалью за участие в боях на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, Кокаев указом президента РФ был награжден медалью Суворова. Меняйло добавил, что вручил ему именные часы главы Северной Осетии-Алании.
Ранее сообщалось, что мальчика из Брянской области, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью "Доблесть и отвага". Он был награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага" по поручению главы СК Александра Бастрыкина за "проявление героизма и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе".
Как рассказали в СК, 3 марта 10-летний житель Брянской области по имени Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц.