Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за участие в боях на Украине

Бывшего заложника школы Беслана Илью Кокаева наградили медалью за участие в боях на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Фото: alania.gov.ru alania.gov.ru

По его словам, Кокаев указом президента РФ был награжден медалью Суворова. Меняйло добавил, что вручил ему именные часы главы Северной Осетии-Алании.

Ранее сообщалось, что мальчика из Брянской области, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью "Доблесть и отвага". Он был награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага" по поручению главы СК Александра Бастрыкина за "проявление героизма и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе".