В Иркутской области медведь проснулся и поставил рекорд

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области зафиксировали рекордно раннее пробуждение медведя. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», передает «Интерфакс».

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Научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова сообщила, что информация об обнаружении следов медведя поступила 8 марта. Их заметили в районе 80-го километра Кругобайкальской железной дороги.

«Такая дата — абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самая ранняя дата была 26 марта», — пояснила Десятова.

Недалеко от места обнаружения следов медведя находится популярный объект маршрута «Кругобайкальская железная дорога». Его не закрыли, но инспекторы уделяют ему особое внимание — после 8 марта свежих следов медведя не заметили.