Из Литвы в РФ вернулся осужденный по делу 1991 года россиянин

Россиянин Юрий Мель, ранее осужденный в Литве по делу о штурме телебашни в 1991 году, вышел на свободу и вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Она подчеркнула, что Мель, полковник в отставке, был «незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела».

Мель был осужден по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе - в тот день жертвами столкновений местных жителей и советских десантников у телебашни стали 14 человек.

По делу о событиях в Вильнюсе в Литве проходили более 20 подозреваемых - в основном граждане России и несколько белорусов.

В марте 2014 года суд Вильнюса арестовал Меля, жителя Калининграда, по обвинению в участии в штурме телебашни (сообщалось, что в те годы он служил в Северном городке).