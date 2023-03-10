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53 минуты назад

Из Литвы в РФ вернулся осужденный по делу 1991 года россиянин

Мария Иванова

Россиянин Юрий Мель, ранее осужденный в Литве по делу о штурме телебашни в 1991 году, вышел на свободу и вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Из Литвы в РФ вернулся осужденный по делу 1991 года россиянин
Фото: 123rf.com123rf.com

Она подчеркнула, что Мель, полковник в отставке, был «незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела».

Мель был осужден по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе - в тот день жертвами столкновений местных жителей и советских десантников у телебашни стали 14 человек.

По делу о событиях в Вильнюсе в Литве проходили более 20 подозреваемых - в основном граждане России и несколько белорусов.

В марте 2014 года суд Вильнюса арестовал Меля, жителя Калининграда, по обвинению в участии в штурме телебашни (сообщалось, что в те годы он служил в Северном городке).

В марте 2019 года его приговорили к семи годам лишения свободы. В марте 2021-го Захарова заявила, что Мель «уже провел семь лет в литовских застенках» - то есть отбыл полный срок в соответствии с приговором. Он должен был выйти на свободу 12 марта 2021 года, но этого не произошло.

Общество,Мария Захарова,МИД России,
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