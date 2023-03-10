Большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Две трети россиян считают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо отменить. Об этом свидетельствуют данные из результатов опроса сервиса SuperJob.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Утверждается, что 66 процентов россиян выступают за отказ от ЕГЭ. При этом 16 процентов поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу сдачи экзамена.

Больше всего ЕГЭ поддерживают молодые люди до 24 лет (32 процента), а меньше всего — респонденты старше 45 лет (10 процентов). Уточняется, что 63 процента педагогов выступают против проведения ЕГЭ, передает SuperJob.

3 марта в Рособрнадзоре заявили, что в России не собираются отменять ЕГЭ после выхода страны из Болонской системы. Руководитель ведомства напомнил, что экзамен не является частью указанной системы.

21 февраля президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет. Глава государства отметил, что для обеспечения безопасности и конкурентоспособности страны необходимо за пять лет подготовить миллион специалистов.