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1 час назад

Большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Вечерняя Москва

Две трети россиян считают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо отменить. Об этом свидетельствуют данные из результатов опроса сервиса SuperJob.

Большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Утверждается, что 66 процентов россиян выступают за отказ от ЕГЭ. При этом 16 процентов поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу сдачи экзамена.

Больше всего ЕГЭ поддерживают молодые люди до 24 лет (32 процента), а меньше всего — респонденты старше 45 лет (10 процентов). Уточняется, что 63 процента педагогов выступают против проведения ЕГЭ, передает SuperJob.

3 марта в Рособрнадзоре заявили, что в России не собираются отменять ЕГЭ после выхода страны из Болонской системы. Руководитель ведомства напомнил, что экзамен не является частью указанной системы.

21 февраля президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет. Глава государства отметил, что для обеспечения безопасности и конкурентоспособности страны необходимо за пять лет подготовить миллион специалистов.

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».

Общество,Владимир Путин,Рособрнадзор,
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