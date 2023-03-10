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19 минут назад

ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян

Мария Иванова

Большинство россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,0 процента респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,8 процента опрошенных, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 34,2 процента, лидеру «СП» Сергею Миронову - 33,7 процента, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,9 процента, а Алексею Нечаеву из «Новых людей» - 6,3 процента.

Показатель одобрения работы Путина с 27 февраля по 5 марта 2023 года составил 76,7 процента, а показатели одобрения работы Мишустина и правительства РФ - 53,3 и 52,1 процента соответственно.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Аналогичный опрос среди 1500 респондентов 3-5 марта провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). 79 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину, 12 процентов респондентов сказали, что скорее не доверяют президенту, а девять процентов затруднились ответить.

Еще 83 процента участников опроса ФОМ хорошо оценили работу Путина на посту президента.

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