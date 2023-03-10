Названа причина смерти главреда "Бюллетеня кинопрокатчика"

Причиной смерти главного редактора "Бюллетеня кинопрокатчика" Александра Нечаева стали болезнь проблемы с сердцем и лёгкими. Об этом сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Напомним, 8 марта стало известно , что 36-летний журналист скончался в Ташкенте.

Как сообщило ведомство, по факту смерти Нечаева проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно предварительному заключению экспертов, смерть наступила в результате "хронической сердечно-легочной недостаточности и ишемической болезни сердца".

Отмечается, что при осмотре тела повреждений и увечий выявлено не было.