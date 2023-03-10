В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
33 минуты назад

Названа причина смерти 36-летнего главреда "Бюллетеня кинопрокатчика" Александра Нечаева

Российская Газета

Причиной смерти главного редактора "Бюллетеня кинопрокатчика" Александра Нечаева стали болезнь проблемы с сердцем и лёгкими. Об этом сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Названа причина смерти главреда "Бюллетеня кинопрокатчика"
Фото: ТАССТАСС

Напомним, 8 марта стало известно, что 36-летний журналист скончался в Ташкенте.

Как сообщило ведомство, по факту смерти Нечаева проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно предварительному заключению экспертов, смерть наступила в результате "хронической сердечно-легочной недостаточности и ишемической болезни сердца".

Отмечается, что при осмотре тела повреждений и увечий выявлено не было.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий