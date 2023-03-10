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25 минут назад

Депутат Толстой призвал не медлить с обсуждением отмены ЕГЭ

Москва24иещё 1

Депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что тема отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) нуждается во всестороннем обсуждении.

Депутат Толстой призвал не медлить с обсуждением отмены ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

"На практике недостатков оказалось намного больше, чем достоинств. Попытка отрицать, что это часть так называемых реформ образования, принесших Болонскую систему несбывшихся надежд в Россию, – не более чем попытка чиновников ничего не менять", – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в смене системы есть необходимость, так как этого требуют избиратели. Толстой упомянул, что по результатам опроса от SuperJob две трети россиян требуют отмены экзаменов, среди родителей выпускников эта цифра достигает 76%.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что вопрос об отмене ЕГЭ не поднимался. Запросов не было ни от учителей, ни от министерств.

Две трети россиян выступили за отмену ЕГЭ

Президент России Владимир Путин до этого предлагал вернуться к базовой системе обучения в российских вузах. Он считает, современная базовая система образования должна объединить в себе лучшие советские практики и опыт, наработанный в сфере за последние десятилетия.

Общество,Анзор Музаев,Петр Толстой,Владимир Путин,Рособрнадзор,Госдума,
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