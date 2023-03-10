Депутат Толстой призвал не медлить с обсуждением отмены ЕГЭ

Депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что тема отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) нуждается во всестороннем обсуждении.

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"На практике недостатков оказалось намного больше, чем достоинств. Попытка отрицать, что это часть так называемых реформ образования, принесших Болонскую систему несбывшихся надежд в Россию, – не более чем попытка чиновников ничего не менять", – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в смене системы есть необходимость, так как этого требуют избиратели. Толстой упомянул, что по результатам опроса от SuperJob две трети россиян требуют отмены экзаменов, среди родителей выпускников эта цифра достигает 76%.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что вопрос об отмене ЕГЭ не поднимался. Запросов не было ни от учителей, ни от министерств.