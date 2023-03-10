Гознак назвал преждевременными сообщения о возобновлении выпуска биометрических паспортов

На Гознаке прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о возобновлении выпуска биометрических загранпаспортов.
"В связи с запросами СМИ считаем нужным прокомментировать текущую ситуацию на производстве заграничных паспортов с 10-летним сроком службы. В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", - заявили "РГ" в пресс-службе предприятия.
Процесс оформления десятилетних паспортов остановился из-за нехватки чипов - спрос был очень высоким. В том числе поэтому новые заявления на биометрические документы на портале "Госуслуги" по-прежнему не принимаются. Виртуальный помощник готов принять заявку только на пятилетний документ.
Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом, который одержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет. Для тех, кому необходимо выехать за рубеж в кратчайшие сроки, в Министерстве внутренних дел РФ рекомендовали оформлять паспорт на пять лет при оплате государственной пошлины.