Гознак назвал преждевременными сообщения о возобновлении выпуска биометрических паспортов

"В связи с запросами СМИ считаем нужным прокомментировать текущую ситуацию на производстве заграничных паспортов с 10-летним сроком службы. В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", - заявили "РГ" в пресс-службе предприятия.