В России возобновился выпуск биометрических загранпаспортов

В России снова запустили выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия на 10 лет, сообщает Baza со ссылкой на источник в Гознаке. В феврале выпуск паспорт был приостановлен из-за нехватки чипов. По словам собеседника Baza, сейчас все работает в штатном режиме.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом представитель Гознака отметил, что гражданам России придется ждать свой биометрический загранпаспорт дольше, чем обычно, поскольку за месяц накопилось много нерассмотренных заявок на выпуск документа.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения о взаимном упрощении визового режима с шестью странами. Согласно его словам, в настоящее время разрабатываются проекты с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.