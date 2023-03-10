Пока вы спали: Орбан о пересмотре отношений с Россией и стрельба в Гамбурге

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Премьер-министр Венгрии допустил пересмотр отношений с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на фоне «изменения геополитических реалий» отношения с Россией также могут быть пересмотрены, напомнив при этом об «энергетической зависимости» страны. Его слова приводит РБК.

«Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10–15 лет», — констатировал Орбан.

Россиян предупредили о новом виде автоподстав

Мошенники используют для выманивания денег у потенциальной жертвы прием с незаметным торможением, при котором нажимается стояночный тормоз и стоп-сигналы не загораются. Также в период отпусков автомобилистов обманывают при помощи фишинговых сайтов операторов платных дорог, пишут «Известия».

Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, опрошенные изданием эксперты посоветовали не соглашаться на предложение решить вопрос «здесь и сейчас», отказавшись от оформления европротокола и вызова ГИБДД, не паниковать и иметь в машине регистратор, который будет отслеживать движение автомобиля в трех точках.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге

Не менее шести человек погибли и 24 пострадали в результате стрельбы в немецком Гамбурге. Правоохранительные органы оценивают произошедшее как «массовое убийство на почве одержимости». Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет «Коммерсант».

Стрельба произошла примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) в районе Альстердорф. СМИ отмечают, что местом преступления стал центр свидетелей Иеговы (в РФ организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена).

Дефицит долларов рушит мировую экономику

Ужесточение Федеральной резервной системой финансовой политики в США привело к оттоку капитала в развивающихся странах и дефициту долларов в Кении, Пакистане и Нигерии. Что происходит на мировых рынках, разбирались «Известия».

Из-за проблем с долларами динамичный кенийский частный сектор вынужден обращаться за валютой в сопредельные страны, например в Танзанию, а Центробанк ослабляет местную валюту. Сложности с долларами наблюдаются и в Пакистане. Сложившаяся ситуация бьет прежде всего по фармацевтической отрасли, и производство лекарств в последние несколько месяцев рухнуло более чем на 20%. При этом нехватка долларов в Нигерии заставила местный Центробанк приостановить платежи местным коммерческим банкам, разместившим около $10 млрд на счетах регулятора.

Оппозиция в Грузии потребовала отставки правительства

Представители оппозиции на акции протеста перед парламентом Грузии потребовали отставки правительства и проведения досрочных выборов из-за рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах, который они считают «российским». Об этом пишет «Рустави 2».