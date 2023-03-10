16% считают, что ЕГЭ — достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации.
По их мнению, введение унифицированного тестирования снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование доступным для школьников из регионов.
Данные опроса радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.
Согласно ему, каждый третий педагог — сторонник ЕГЭ (34%). Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь каждый пятый (19%).
С 2009 по 2022 год, популярность выпускного тестирования снижалась и достигла минимума в 2021 году — родителей беспокоило качество подготовки детей в онлайн-формате. С 2022 года количество матерей и отцов, положительно оценивающих ЕГЭ, выросло, говорится в исследовании.