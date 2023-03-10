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28 минут назад

66% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Говорит Москва

16% считают, что ЕГЭ — достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации.

По их мнению, введение унифицированного тестирования снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование доступным для школьников из регионов.

Данные опроса радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.

Согласно ему, каждый третий педагог — сторонник ЕГЭ (34%). Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь каждый пятый (19%).

В Госдуме заявили о планах обсуждения отмены ЕГЭ

С 2009 по 2022 год, популярность выпускного тестирования снижалась и достигла минимума в 2021 году — родителей беспокоило качество подготовки детей в онлайн-формате. С 2022 года количество матерей и отцов, положительно оценивающих ЕГЭ, выросло, говорится в исследовании.

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