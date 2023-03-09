Россиян призвали отказаться от посещения Грузии

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Соответствующий призыв появился на сайте ведомства.

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«Минэкономразвития рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при необходимости организованные туристы могут в Грузии обратиться в Ассоциацию «Турпомощь». Индивидуальным путешественникам необходимо обращаться в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в стране.