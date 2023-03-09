По словам Мурадяна, в АТОР не поступала информация о том, что заметный процент российских туристов в Грузии решили прервать отдых из-за обстановки в стране. При этом эксперт не исключает, что влияние протестов на туристическую отрасль может быть заметно в будущем.

Мурадян считает, что если ситуация не станет спокойнее, часть туристов может изменить планы по посещению Грузии. поездок в эту страну.

«Безусловно, беспорядки, которые происходят там сейчас, не являются хорошим "сопровождением" дружелюбного имиджа, который удалось сформировать этой стране в сфере туризма», – отметил он.

Мурадян также добавил, что АТОР будет внимательно следить за развитием ситуации.

Эксперт также отметил, что эффект на туристический поток от протестов будет минимальным, если конфликт закончится в скором времени, так как происходящие события напрямую не касаются туристов из других стран. Мурадян также добавил, что информация о том, что туристам из России в Грузии нужна помощь, на данный момент не поступала.