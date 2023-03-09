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35 минут назад

Протесты в Грузии не повлияли на туристов из России

Елена Прошина

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян заявил, что громкие протесты в Грузии не отразились на туристах из России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурадяна, в АТОР не поступала информация о том, что заметный процент российских туристов в Грузии решили прервать отдых из-за обстановки в стране. При этом эксперт не исключает, что влияние протестов на туристическую отрасль может быть заметно в будущем.

протестующие в Тбилиси не приняли уступку власти

Мурадян считает, что если ситуация не станет спокойнее, часть туристов может изменить планы по посещению Грузии. поездок в эту страну.

«Безусловно, беспорядки, которые происходят там сейчас, не являются хорошим "сопровождением" дружелюбного имиджа, который удалось сформировать этой стране в сфере туризма», – отметил он.

Мурадян также добавил, что АТОР будет внимательно следить за развитием ситуации.

Эксперт также отметил, что эффект на туристический поток от протестов будет минимальным, если конфликт закончится в скором времени, так как происходящие события напрямую не касаются туристов из других стран. Мурадян также добавил, что информация о том, что туристам из России в Грузии нужна помощь, на данный момент не поступала.

Напомним, что 7 и 8 марта в Тбилиси прошли многотысячные протестные акции против законопроекта об иностранных агентах. Митинг привёл к столкновениям между протестующими и силовиками, полиция применила водомёты и резиновые пули.

Общество,Видео,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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