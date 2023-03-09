Появились подробности о задержании Михаила Щаца* на Бали

«С Михаилом все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив», — заявили организаторы концерта Шаца, который не состоялся по причине его задержания. Они также сообщили, что приостановят проведение концертов на время выяснения обстоятельств иммиграционного рейда, в рамках которого комика задержали.