В Свердловской области по телевидению и радио вновь было объявлено о воздушной тревоге. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, это фейковая информация, передает "Уралинформбюро".
"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", – объяснили в ведомстве.
Стоит напомнить, аналогичный инцидент случился 28 февраля. Тогда также были взломаны эфиры ряда телеканалов, в том числе – в Свердловской области.