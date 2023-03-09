"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", – объяснили в ведомстве.