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1 час назад

На радио и ТВ в Свердловской области снова объявили о воздушной тревоге

Уралинформбюро

В Свердловской области по телевидению и радио вновь было объявлено о воздушной тревоге. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, это фейковая информация, передает "Уралинформбюро".

"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", – объяснили в ведомстве.

Стоит напомнить, аналогичный инцидент случился 28 февраля. Тогда также были взломаны эфиры ряда телеканалов, в том числе – в Свердловской области.

Общество,Видео,МЧС России,
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