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31 минуту назад

Описана актуальная ситуация на российско-грузинской границе

Lenta.ruиещё 2

Количество выехавших из Грузии в Россию легковых автомобилей увеличилось за последние сутки почти вдвое. Актуальную ситуацию на российско-грузинской границе на своем сайте описало Северо-Кавказское таможенное управление.

Описана актуальная ситуация на российско-грузинской границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованным данным, на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» к 10:00 по Москве в пятницу, 10 марта, было оформлено 1788 легковых автомобилей, выезжающих из Грузии в Россию. Днем ранее это число составляло 993. Очередей перед пунктом пропуска на стороне Грузии из легковушек в настоящее время нет.

При этом очередь из грузовых автомобилей, направляющихся в Грузию, выросла за день почти в три раза — с 400 до 1379. На въезде в Россию находятся 340 грузовых авто перед КПП в Грузии, за сутки границу пересекли 266 большегрузов.

Ранее в марте в Грузии начались митинги. Протестующие в Тбилиси потребовали отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на акции. По предварительным оценкам, в демонстрациях принимают участие до 50 тысяч человек. Позже организаторы митинга анонсировали проведение новой акции у здания парламента Грузии в пятницу, 10 марта, в 11:00.

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