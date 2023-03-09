СМИ сообщили о новом ректоре Шанинки

Ректором Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук) вместо Сергея Зуева стала Мария Сигова, сообщает в телеграм-канале The Moscow Times. Газета ссылается на указ вуза.
Сигова — доктор экономических наук, ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака, директор Института финансовых кибертехнологий в ИТМО. Она также работала в «компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью».
Как отмечает издание, учредитель Шанинки — Институт Гайдара — решил перевести студентов Шанинки в юрисдикцию Института имени Собчака.
Ранее должность ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук занимал Сергей Зуев, который является фигурантом дела о мошенничестве.