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1 час назад

The Moscow Times сообщила о новом ректоре Шанинки

BFM.RUиещё 8

Ректором Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук) вместо Сергея Зуева стала Мария Сигова, сообщает в телеграм-канале The Moscow Times. Газета ссылается на указ вуза.

СМИ сообщили о новом ректоре Шанинки
Фото: mipt.rumipt.ru

Сигова — доктор экономических наук, ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака, директор Института финансовых кибертехнологий в ИТМО. Она также работала в «компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью».

Как отмечает издание, учредитель Шанинки — Институт Гайдара — решил перевести студентов Шанинки в юрисдикцию Института имени Собчака.

Ранее должность ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук занимал Сергей Зуев, который является фигурантом дела о мошенничестве.

Общество,Сергей Зуев,
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