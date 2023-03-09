СМИ сообщили о новом ректоре Шанинки

Ректором Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук) вместо Сергея Зуева стала Мария Сигова, сообщает в телеграм-канале The Moscow Times. Газета ссылается на указ вуза.

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Сигова — доктор экономических наук, ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака, директор Института финансовых кибертехнологий в ИТМО. Она также работала в «компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью».

Как отмечает издание, учредитель Шанинки — Институт Гайдара — решил перевести студентов Шанинки в юрисдикцию Института имени Собчака.