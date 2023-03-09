Россияне назвали нестандартные поводы для отпуска

Каждый второй работающий житель России брал отпуск не для отдыха. Самыми частыми причинами для этого являются желание заняться своим здоровьем (38%) и сделать ремонт (34%). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос, проведенный сервисами "Работа.ру" и "Ремонт".

Фото: m24.ru m24.ru

Так, 19% опрошенных сообщили, что в ходе "отпуска не для отдыха" ездят к семье в другой город или занимаются делами. Личные документы оформляют 15% респондентов, 14% участников исследования ищут новую работу, 8% опрошенных уделяют время переезду, а 6% – учебе.

Россияне рассказали, что решают личные задачи за две недели (32%). 22% опрошенных тратят на это несколько дней, 21% необходима неделя, 9% – месяц, а 5% респондентов справляются за день.

Согласно опросу, 42% участников делают ремонт в течение двух недель, 20% уделяют этому несколько дней, 19% – неделю. Аналитики отметили, что 32% россиян необходимо несколько дней на профилактику здоровья, 32% нуждаются в нескольких днях, 26% укладываются в две недели, а 23% – в одну.

Ранее юрист Светлана Краснянская рассказала, в каких случаях работникам полагаются дополнительные выходные. Она напомнила, что, согласно Трудовому кодексу, можно получить дополнительный выходной или денежную компенсацию за переработку, выход на работу в выходные и праздники.