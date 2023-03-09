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46 минут назад

На место нового ректора в Шанинке пришла Мария Сигова

Газета.Ru

В Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке) сменился ректор и вместо Сергея Зуева решили назначить Марию Сигову. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на приказ.

На место нового ректора в Шанинке пришла Мария Сигова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, учредитель МВШСЭН, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, перевел обучающихся в юрисдикцию Института им. Анатолия Собчака.

Новый руководитель вуза до этого занимала пост директора Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО.

Помимо того, Сигова возглавляла Международный банковский институт (МБИ).

Ранее стало известно, что суд перевел ректора «Шанинки» Сергея Зуева под домашний арест. На заседании 6 марта суд продлил меру пресечения Раковой, Зуеву и еще четырем фигурантам до 21 августа 2023 года. Бывшему проректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ивану Федотову на тот же срок продлили домашний арест.

Также Зуев признал вину по делу о мошенничестве и дал показания на соучастников.

Общество,Иван Федотов,Сергей Зуев,РАНХиГС,
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