На место нового ректора в Шанинке пришла Мария Сигова

В Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке) сменился ректор и вместо Сергея Зуева решили назначить Марию Сигову. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на приказ.

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По информации издания, учредитель МВШСЭН, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, перевел обучающихся в юрисдикцию Института им. Анатолия Собчака.

Новый руководитель вуза до этого занимала пост директора Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО.

Помимо того, Сигова возглавляла Международный банковский институт (МБИ).

Ранее стало известно, что суд перевел ректора «Шанинки» Сергея Зуева под домашний арест. На заседании 6 марта суд продлил меру пресечения Раковой, Зуеву и еще четырем фигурантам до 21 августа 2023 года. Бывшему проректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ивану Федотову на тот же срок продлили домашний арест.