ВОЗ напомнила о необходимости снижения употребления в пищу соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что политика государств в сфере питания должна быть нацелена на снижение потребления поваренной соли (хлорида натрия). Как отмечается в опубликованном ВОЗ в четверг в Женеве докладе, сейчас в среднем каждый человек в мире употребляет в пищу 10,8 грамма соли в день, тогда как рекомендованная организацией норма составляет менее 5 граммов.

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"Требуются огромные усилия для снижения потребления соли и защиты жизней", - отметили авторы доклада, подчеркнув, что "мир отстает от достижения своей глобальной цели сокращения потребления натрия на 30% к 2025 году". Основным источником натрия является столовая поваренная соль, но он содержится также в других пищевых добавках, таких как глутамат натрия.

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"Среднее глобальное потребление соли оценивается в 10,8 грамма в день, что более чем вдвое превышает рекомендованные ВОЗ менее 5 граммов в день (одна чайная ложка - прим. ТАСС)", - говорится в докладе. "Употребление слишком большого количества соли делает ее главным фактором риска в том, что касается диеты и связанных с питанием смертей", - констатировали в ВОЗ, обратив внимание на "связь между высоким потреблением натрия и повышенным риском таких заболеваний, как рак желудка, ожирение, остеопороз и болезни почек".

По словам авторов доклада, "реализация экономически эффективных мер по сокращению потребления натрия может спасти к 2030 году примерно 7 млн жизней". Вместе с тем сейчас только девять стран - Бразилия, Литва, Малайзия, Мексика, Испания, Саудовская Аравия, Чехия, Чили и Уругвай - "имеют комплексный пакет рекомендуемых мер по сокращению потребления натрия". В докладе говорится, что только 5% государств - членов ВОЗ "защищены обязательной и комплексной политикой сокращения содержания натрия [в продуктах]", тогда как 73% "не осуществляют полного спектра" такой политики.