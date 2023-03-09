ВОЗ напомнила о необходимости снижения употребления в пищу соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что политика государств в сфере питания должна быть нацелена на снижение потребления поваренной соли (хлорида натрия). Как отмечается в опубликованном ВОЗ в четверг в Женеве докладе, сейчас в среднем каждый человек в мире употребляет в пищу 10,8 грамма соли в день, тогда как рекомендованная организацией норма составляет менее 5 граммов.
"Требуются огромные усилия для снижения потребления соли и защиты жизней", - отметили авторы доклада, подчеркнув, что "мир отстает от достижения своей глобальной цели сокращения потребления натрия на 30% к 2025 году". Основным источником натрия является столовая поваренная соль, но он содержится также в других пищевых добавках, таких как глутамат натрия.
"Среднее глобальное потребление соли оценивается в 10,8 грамма в день, что более чем вдвое превышает рекомендованные ВОЗ менее 5 граммов в день (одна чайная ложка - прим. ТАСС)", - говорится в докладе. "Употребление слишком большого количества соли делает ее главным фактором риска в том, что касается диеты и связанных с питанием смертей", - констатировали в ВОЗ, обратив внимание на "связь между высоким потреблением натрия и повышенным риском таких заболеваний, как рак желудка, ожирение, остеопороз и болезни почек".
По словам авторов доклада, "реализация экономически эффективных мер по сокращению потребления натрия может спасти к 2030 году примерно 7 млн жизней". Вместе с тем сейчас только девять стран - Бразилия, Литва, Малайзия, Мексика, Испания, Саудовская Аравия, Чехия, Чили и Уругвай - "имеют комплексный пакет рекомендуемых мер по сокращению потребления натрия". В докладе говорится, что только 5% государств - членов ВОЗ "защищены обязательной и комплексной политикой сокращения содержания натрия [в продуктах]", тогда как 73% "не осуществляют полного спектра" такой политики.
"Нездоровое питание является основной причиной смерти и болезней во всем мире, а чрезмерное потребление натрия - одной из основных причин", - напомнил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Доклад "показывает, что большинству стран еще предстоит принять обязательные меры по снижению потребления натрия", констатировал он. Организация предлагает такие меры, как изменение рецептуры продуктов, чтобы они содержали меньше соли, ограничение потребления богатых солью продуктов в больницах, школах и домах престарелых, применение на упаковке маркировки, помогающей потребителям выбирать те из них, где меньше натрия.