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1 час назад

В Госдуме захотели, чтобы аборты «были видны» государству

Газета.Ruиещё 1

Первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в Госудме не идет обсуждения полного запрета абортов.

В Госдуме захотели, чтобы аборты «были видны» государству
Фото: FreepikFreepik

По ее словам, необходимо «вывести» аборты из коммерческих клиник, чтобы прерывание беременности было «видно» государству.

«Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения», — пояснила Буцкая.

Она добавила, что парламентариям необходимо проработать вопросы, связанные с продажей средств для медикаментозных абортов.

Ранее в РПЦ предлагали ввести уголовную ответственность за склонение женщины к абортам. Об этом заявил председатель комиссии Федор Лукьянов в ходе заседания VI Гиппократовского медицинского форума.

Священник предложил дополнить статью Уголовного кодекса РФ о «незаконном проведении искусственного прерывания беременности» пунктом, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта.

Общество,Татьяна Буцкая,Федор Лукьянов,РПЦ,Госдума,
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