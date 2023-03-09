В Госдуме захотели, чтобы аборты «были видны» государству

Первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в Госудме не идет обсуждения полного запрета абортов.
По ее словам, необходимо «вывести» аборты из коммерческих клиник, чтобы прерывание беременности было «видно» государству.
«Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения», — пояснила Буцкая.
Она добавила, что парламентариям необходимо проработать вопросы, связанные с продажей средств для медикаментозных абортов.
Ранее в РПЦ предлагали ввести уголовную ответственность за склонение женщины к абортам. Об этом заявил председатель комиссии Федор Лукьянов в ходе заседания VI Гиппократовского медицинского форума.
Священник предложил дополнить статью Уголовного кодекса РФ о «незаконном проведении искусственного прерывания беременности» пунктом, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта.