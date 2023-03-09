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45 минут назад

Премьер Мишустин сыграл на рояле мелодию из "Юноны и Авось"

Газета.Ru

Издание РИА Новости опубликовало видеоролик, на котором премьер-министр РФ Михаил Мишустин играет на рояле.

Мишустин исполнил романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось». С композицией премьер-министр выступил на Первом канале в честь творческого вечера композитора Алексея Рыбникова.

После исполнения Мишустин поблагодарил Рыбникова за вклад в российскую культуру. По словам премьера, на творчестве композитора прошло «детство миллионов мальчишек и девчонок».

«Все это до сих пор живет, и это знает наше нынешнее поколение», — отметил он.

Общество,Видео,Алексей Рыбников,Михаил Мишустин,Первый канал,
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