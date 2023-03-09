Издание РИА Новости опубликовало видеоролик, на котором премьер-министр РФ Михаил Мишустин играет на рояле.
Мишустин исполнил романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось». С композицией премьер-министр выступил на Первом канале в честь творческого вечера композитора Алексея Рыбникова.
После исполнения Мишустин поблагодарил Рыбникова за вклад в российскую культуру. По словам премьера, на творчестве композитора прошло «детство миллионов мальчишек и девчонок».
«Все это до сих пор живет, и это знает наше нынешнее поколение», — отметил он.