В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
43 минуты назад

На крымских татар Херсонской области намерены распространить программу поддержки

ТАСС

Власти Херсонской области намерены распространить программу поддержки реабилитированных народов на крымских татар, живущих в регионе, сообщил в четверг ТАСС врио губернатора области Владимир Сальдо.

На крымских татар Херсонской области намерены распространить программу поддержки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Программа поддержки реабилитированных народов будет распространена на крымских татар Херсонщины в тех же объемах и формах, что и в Крыму. К слову, наша крымско-татарская община с готовностью поддержала вхождение региона в состав России", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что крымские татары в Херсонской области компактно проживают в крупных поселках городского типа Партизаны и Новоалексеевка Генического района.

С 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

21 апреля 2014 года после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. С 2014 по 2022 год в рамках федеральных и государственных программ получили жилье порядка 700 семей. Власти Крыма направят более 7 млрд рублей до 2025 года на обеспечение жильем семей реабилитированных народов, что позволит построить дома на более чем 1,6 тыс. квартир.

Общество,Владимир Сальдо,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий