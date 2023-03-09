На крымских татар Херсонской области намерены распространить программу поддержки

"Программа поддержки реабилитированных народов будет распространена на крымских татар Херсонщины в тех же объемах и формах, что и в Крыму . К слову, наша крымско-татарская община с готовностью поддержала вхождение региона в состав России ", - сказал Сальдо.

С 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

21 апреля 2014 года после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. С 2014 по 2022 год в рамках федеральных и государственных программ получили жилье порядка 700 семей. Власти Крыма направят более 7 млрд рублей до 2025 года на обеспечение жильем семей реабилитированных народов, что позволит построить дома на более чем 1,6 тыс. квартир.