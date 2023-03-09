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13 минут назад

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники

Елена Прошина

В мае россиян ожидает семь нерабочих дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.

Россиянам напомнили о нерабочих днях на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, при этом сокращенных рабочих дней перед выходными не будет. Граждане будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Также нерабочими будут дни с 6 по 9 мая. В текущем году кабмин России установил три дня, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час. Эксперт напомнила, что это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими праздниками официально сокращенных дней не будет.

Санина отметила, что руководство предприятий и организаций может уменьшить рабочие часы по своему усмотрению. Официально 28 апреля, перед выходными к Празднику Весны и Труда, а также 5 мая, перед Днем Победы, рабочие дни будут длиться в обычном режиме.

Так, если сотрудник трудится 40 часов в неделю, в эти предпраздничные дни он отработает 8 часов.

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