Россиянам напомнили о нерабочих днях на майские праздники

По ее словам, при этом сокращенных рабочих дней перед выходными не будет. Граждане будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Также нерабочими будут дни с 6 по 9 мая. В текущем году кабмин России установил три дня, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час. Эксперт напомнила, что это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими праздниками официально сокращенных дней не будет.