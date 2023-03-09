Россиянам напомнили о нерабочих днях на майские праздники

В мае россиян ожидает семь нерабочих дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.
По ее словам, при этом сокращенных рабочих дней перед выходными не будет. Граждане будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Также нерабочими будут дни с 6 по 9 мая. В текущем году кабмин России установил три дня, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час. Эксперт напомнила, что это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими праздниками официально сокращенных дней не будет.
Санина отметила, что руководство предприятий и организаций может уменьшить рабочие часы по своему усмотрению. Официально 28 апреля, перед выходными к Празднику Весны и Труда, а также 5 мая, перед Днем Победы, рабочие дни будут длиться в обычном режиме.
Так, если сотрудник трудится 40 часов в неделю, в эти предпраздничные дни он отработает 8 часов.