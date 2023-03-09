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46 минут назад

Синоптик назвал срок начала таяния снега в Европейской России

Lenta.ruиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в европейской части страны начнет таять снег. Его слова передает URA.RU.

Синоптик назвал срок начала таяния снега в Европейской России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик напомнил, что март является для этой части России зимним месяцем. «Там уже ближе к весенней погоде, но все-таки еще нет», — отметил он. По его словам, если говорить о сходе снежного покрова, в частности, на Урале, то «до этого еще далеко».

Вильфанд добавил, что в центре европейской России снег начнет таять лишь в начале апреля, а на Урале это произойдет еще позже.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что весеннее потепление придет в Москву не раньше конца марта. Он подчеркнул, что времена года никогда не меняются в соответствии с календарной сменой сезона, это всегда происходит постепенно.

Общество,Роман Вильфанд,
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