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37 минут назад

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники

Москва24иещё 10

В период майских праздников россиян ожидают семь нерабочих дней. Об этом РИА Новости сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях в мае
Фото: ТАССТАСС

"На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая", – сообщила эксперт.

Однако сокращенных рабочих дней в преддверии выходных у россиян не будет. По словам Саниной, в 2023 году правительство установило только 3 сокращенных дня: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Поэтому работодатель может установить сокращенный день по своему желанию.

Таким образом, 28 апреля и 5 мая россияне, трудовая неделя которых составляет 40 часов, будут работать по 8 часов.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продлить майские праздники до 10 дней. По его словам, подобные условия позволят россиянам сэкономить средства и провести больше времени с близкими.

Однако в Минтруде подобную инициативу не рассматривали, сообщил его глава Антон Котяков.

Общество,Владислав Даванков,Антон Котяков,Минтруд России,Госдума,
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