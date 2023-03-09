В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

Вице-спикер госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о введении принципа защиты чести и достоинства работников педагогического труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект.

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Инициативой предлагается дополнить перечень принципов статьи 3 Федерального закона "Об образовании в РФ".

По мнению Чернышова, в стране наметилась тенденция осуждения педагогов даже в тех случаях, когда их действия не носят противоправный характер и не обусловлены профессиональной деятельностью. Зачастую в СМИ транслируются попытки вмешательства в частную жизнь работников образовательной сферы.

Особенно риск посягательства на честь и достоинство педагогов растет в условиях развития информационных технологий и их применении в сфере образования, считает депутат.

До этого стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о запрете видео- и фотосъемки на уроках в российских школах.