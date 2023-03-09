В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
40 минут назад

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей

Москва24иещё 14

Вице-спикер госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о введении принципа защиты чести и достоинства работников педагогического труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект.

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей
Фото: ТАССТАСС

Инициативой предлагается дополнить перечень принципов статьи 3 Федерального закона "Об образовании в РФ".

По мнению Чернышова, в стране наметилась тенденция осуждения педагогов даже в тех случаях, когда их действия не носят противоправный характер и не обусловлены профессиональной деятельностью. Зачастую в СМИ транслируются попытки вмешательства в частную жизнь работников образовательной сферы.

Особенно риск посягательства на честь и достоинство педагогов растет в условиях развития информационных технологий и их применении в сфере образования, считает депутат.

До этого стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о запрете видео- и фотосъемки на уроках в российских школах.

Председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила, что инициаторами законопроекта стали сами учителя. Педагоги многочисленными обращениями просили обратить внимание на подобное, заявив, что на уроках дети должны заниматься образованием, а не ожидать удобного момента для того, чтобы начать снимать происходящее.

Общество,Политика,Борис Чернышов,Ольга Казакова,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий