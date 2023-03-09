Психоз, суицид или просветление. Почему россияне полюбили ретриты и чем они опасны?

Происходящие в мире события не могут не вселять в людей страхи и тревогу, которые необходимо своевременно выплескивать. Но как сделать это без последствий для ментального здоровья? Одни идут к психологам, вторые — к друзьям, третьи — к монахам. Участие во всевозможных ретритах было удовольствием для избранных, а сегодня превратилось в обязательный атрибут успешной жизни для представителей Y, Z и A-поколений. Голодание, молчание, ранние подъемы, социальная депривация и бесконечное погружение в собственное пугающее подсознание — почему такой способ познания себя стал популярен среди людей, которые еще несколько веков назад возвели гедонизм в культ? Чем опасны ретриты, какими они бывают и куда за ними отправиться, разбиралась «Лента.ру».

Фото: Kris Wiktor / Legion-media.ru Kris Wiktor / Legion-media.ru

Путь к себе

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Примерно в 556 году до нашей эры в Непале родился человек, нынче известный под именем Будда Шакьямуни. При рождении его назвали Сиддхартха Гаутама, и он был сыном богатого человека из касты воинов. Лишь спустя много лет Сиддхартха отказался от роскоши привычной жизни и стал тем самым монахом, создавшим одну из трех крупнейших мировых религий — буддизм.

Однако задолго до укоренения буддизма в мире Гаутама сделал свое самое первое судьбоносное открытие — провел ретрит в одиночном молчании. Считается, что несколько дней, проведенные будущим Буддой наедине с собственными мыслями, принесли ему просветление и подтолкнули к распространению своей мудрости среди людей.

Сегодня же ретриты зачастую лишены религиозного подтекста, а для их прохождения вовсе не обязательно быть буддистом. Наибольшее распространение они получили в Индии, Таиланде, Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии, куда за ними отправляются туристы.

Слово retreate в переводе с английского означает «уединение». Идея в том, что люди проводят время в одиночестве, благодаря чему глубоко познают себя и успокаивают мысли. Но со временем разнообразие ретритов сильно расширились: индивидуальные, коллективные, ретриты в темноте, йога-ретриты

В разных мировых религиях практика уединения существует уже более 25 веков, хотя до пика популярности дошла лишь в последние десять лет благодаря буддизму. Первые буддийские монахи большую часть жизни проводили в странствиях между деревнями, чтобы обмениваться мудростью. В сезон дождей, не имея возможности путешествовать, они занимались глубокими духовными практиками, которые теперь называют коллективными ретритами. Нечто похожее делали индейцы, которые в течение четырех дней держали строгий пост в полном одиночестве в священном месте, чтобы укрепить связь с природой.

«Я сходила с ума в тишине»

Выбор настроенных на самопознание современных западных людей чаще всего падает на випассану по системе Гоенка, зародившуюся в Индии. Гоенка был индийцем по происхождению и духовным учителем по мироощущению. Он обучил випассане десятки тысяч людей и скончался в 2013 году. Поэтому его способ коллективной духовной практики пришел вовсе не из глубокой древности, а из нашей современности.

Гоенка установил следующие правила ретрита: участники десять дней проводят в отрыве от мира, не разговаривают, не пишут, не читают, не слушают музыку. Эксперты предупреждают, что к такому непростому эксперименту важно быть морально готовым.

«Я читала много книг про буддизм и психологию, мне всегда было интересно рефлексировать долгими вечерами и думать о смысле жизни. И когда подвернулся шанс попробовать ретрит, я, конечно, согласилась, потому что в жизни моей тогда царил хаос. Думала, это поможет. Но оказалось, что я попала на десятидневную випассану. Я вообще не была готова к такой жести. В моем нестабильном состоянии я просто сходила с ума в тишине. Да я даже йогой раньше не занималась, толком не медитировала. Я только книжки читала и все. Мне кажется, поэтому мне было очень сложно», — рассказала «Ленте.ру» участница випассаны на Бали Екатерина, художница.

Опыт таких длительных ретритов для многих действительно оказывается испытанием, поэтому для неискушенных поклонников духовных практик существуют однодневные или трехдневные випассаны. Они выполняют роль лакмусовой бумажки, хотя, конечно, эффект от них будет менее выраженным, чем от десятидневной изоляции.

«Было неприятно это слушать»

Журналистка из Москвы Полина проходила на Бали однодневную випассану в традиции Тхеравада с опытным инструктором, однако тоже не получила от этого удовольствия. Тхеравада является одной из трех линий буддизма, это наиболее ортодоксальное ответвление, а випассана стала ее основной техникой. Если в Гоенке участники целыми днями сидят и медитируют, что весьма тяжело переносить физически, то в традиции Тхеравады столь суровых правил нет. Сессии медитации там чередуются от сидячих до ходячих. Благодаря этому якобы должна уходить сонливость и физическая усталость.

По словам Полины, справиться с новым опытом оказалось тяжело, потому что неожиданно вместо успокоения начало приходить раздражение. Спустя несколько часов состояние девушки стало ухудшаться: начались сильные боли в животе и тошнота. Не было сил лежать или хотя бы сидеть, поэтому туристка нарушила обет молчания и попросила проводника о помощи. Тот заключил, что через боль и тошноту из нее выходят душевные тревоги и обиды.

«Он сказал, что у меня должно было случиться психическое расстройство и что я вовремя уехала на Бали. На самом деле мне хотелось просто его послать, было неприятно все это слушать. Я больше чем уверена, что половина из сказанного им — неправда. Потому что на протяжении всего ретрита он говорил достаточно банальные вещи», — объяснила участница.

Оставшуюся часть ретрита девушка провела, лежа на полу с острыми болями в животе. Вернувшись домой, путешественница еще сутки страдала от симптомов отравления, через которое проходят многие приезжие в Индонезии.

По словам москвички, это был один из худших опытов в ее жизни, поэтому, решаясь на подобные эксперименты, важно осознанно подойти к выбору практики и всегда прислушиваться к своему организму, а в случае плохого самочувствия прервать ретрит

«К любым таким практикам, где человеку надо оставаться наедине с собой, молчать и долго медитировать, надо очень осознанно подходить и серьезно готовиться. Нельзя приходить, никогда не медитировав, не прочитав об этом ни одной книги. Это может быть очень опасно. Если у человека есть какое-то психическое расстройство, и он не проработал это с психологом или психиатром, просто решив поехать на ретрит, состояние может сильно усугубиться», — заключила девушка.

«Некоторые люди этого не выдерживают»

В разговоре с «Лентой.ру» клинический психолог Наталья Янчишина рассказала о своем опыте участия в ретритах и объяснила, кому нельзя идти на духовные практики. По словам эксперта, людям, которые проживают острый кризис, горе, проблемы, стоит избегать ретритов, чтобы не усугубить свое состояние. То же самое касается тех, кто проходит лечение у психиатра при помощи препаратов.

«Ретрит — это совершенно не первый шаг духовной практики. Нужна нравственная подготовка, сила ума. Это то, чем мы занимаемся на когнитивно-поведенческой терапии: готовим мозг к разным странным событиям, чтобы он мог справляться, даже если это кажется совершенно невыносимым. Конечно, каждый сам решает, пробовать или нет, но я считаю, что это не игрушки. Если ты подросток или молодой взрослый, то, скорее всего, ты просто к этому не готов», — заключила психолог.

По словам Янчишиной, в качественных ретрит-центрах организаторы заведомо уточняют у участников подробности психического состояния и употребления психоактивных веществ, поскольку на випассане это запрещено. Она объяснила, что на третий или шестой день практики у участников всплывают серьезные подавленные проблемы и переживания.

«Это похоже на всплывающие пузырьки в газировке. Мысли, эмоции, воспоминания днипомаются на поверхность, и поскольку ничего наподобие гаджетов и разговоров больше не взбалтывает ум, они попадают в поле осознавания, и некоторые люди этого не выдерживают», — заключила врач.

Татьяна Кострюкова, практикующий психолог и ACT-терапевт рассказала «Ленте.ру», при каких условиях точно не стоит принимать участия в духовных практиках, предполагающих долгую изоляцию, молчание и наблюдение за собственными эмоциями без контроля врача.

По словам специалиста, в течение ретрита некоторые подавленные эмоции могут всплывать и переживаться гораздо интенсивнее, чем в реальном мире, поскольку ум сосредоточен на собственном «я»

«Поэтому не рекомендуется участвовать в випассане в случае, если у вас диагностированы или были диагностированы психические расстройства, в прошлом был травматический опыт (буллинг в школе, насилие, ситуации, угрожающие жизни и так далее), зависимости. Это может спровоцировать рецидив. Если вы ходите к психологу, я бы рекомендовала обсудить с ним планы участия в подобных практиках», — заметила Кострюкова.

Скептикам здесь не место

По словам психолога Янчишиной, люди часто предпочитают терапии ретриты, потому что хотят «волшебную таблетку» и ищут просветления, о котором так много говорят в сети. Специалист подчеркнула, что к настоящим духовным практикам необходимо долго и терпеливо готовиться, развивая в себе нравственность, мораль, ненасилие, отсутствие обмана, в том числе и самого себя.

Кроме того, эксперт обратила внимание на качество духовных практик в России, отметив неподготовленность отечественных проводников

«Это некий духовный фастфуд, который все покупают. А настоящий практик, тренер осознанности должен уметь распознавать сигналы травматизации и делать безопасную среду, уметь выводить человека из состояния психоза. Понимать, когда это безопасный психоз, так называемый духовный транс, а когда это психотическое состояние и нужно вызывать скорую», — объяснила психолог.

Проводники действительно часто дают практики, в которых сами не разбираются, поскольку не обучались им в специализированных местах и не практиковали их в течение долгих лет. Поэтому желающие пройти ретриты отправляются за этим опытом в путешествия по Индонезии, Таиланду, Непалу, Индии и Перу, где можно найти монахов, вписывающихся в закрепленный на подкорке благодаря кинематографу образ горного мудреца.

Однако если возможности отправиться далеко за границу нет, можно попробовать и ретрит в России. Собеседница «Ленты.ру» Анна С. поделилась историей того, как во время уикенда отправилась на ретрит в Подмосковье. По словам девушки, важную роль в этом опыте сыграл выбор наставника — практику организовывала инструктор по йоге, к работе с которой Анна давно привыкла. Поскольку участникам предстояло молчать лишь четыре часа в сутки, ретрит показался девушке не слишком изнурительным.

«Очень хотелось бы попробовать разные ретриты, их великое множество, разные философии и учения, разные направления. Я бы посоветовала ретриты людям, у которых есть запрос на перезагрузку, которые страдают от хронической усталости, чувствуют себя тревожно, зависимы от гаджетов. Скептикам, отвергающим подобные сферы, я точно бы не советовала туда идти», — поделилась девушка.

Перуанский шаманизм

Видов различных ретритов действительно немало. Например, йога-ретриты, где участники могут выбирать между разными течениями йоги и провести несколько дней, выполняя сложные асаны под присмотром опытного проводника. Кроме того, бывают практики, проводимые в кромешной тьме. Ретриты вслепую предполагают полную изоляцию от людей в помещении, где нет света. К ним допускаются лишь опытные участники, которые уверены в своих силах, поскольку им предстоит провести около 200 часов во тьме.

Особняком стоят духовные практики с использованием запрещенных веществ. Самое популярное из них — аяуаска, отвар, состоящий из двух видов трав, содержащих наркотическое вещество. Ввозить его в Россию и продавать на российской территории нельзя.

Похожие на аяуаску вещества являются частью обширной культуры перуанского и южноамериканского шаманизма. Стоит учитывать, что готовящийся из растений отвар является сильным галлюциногеном, эффект от которого сравнивают с симптомами шизофрении. Из-за напитка людей сильно тошнит, но опытные проводники называют это очищением организма и души от токсинов.

По некоторым данным, церемония аяуаски может иметь тяжелые психологические последствия, в том числе стать причиной суицида, дебюта эндогенных психических расстройств или токсического поражения клеток. Действующим веществом отвара является диметилтриптамин (ДМТ), который сам по себе не вызывает физического привыкания, однако у человека может появляться зависимость от эмоций, пережитых после приема аяуаски.

Аяуаска в Священной долине инков

Москвич Амир участвовал в церемонии аяуаски во время путешествия по Перу, в маленьком городке Урубамба в Священной долине инков. По словам молодого человека, все произошло спонтанно, хотя про аяуаску ему было известно давно.

Амир потратил много времени на выбор подходящего ретрита в сети, изучив десяток разных практик. Он подчеркнул, что не стоит бояться шарлатанов, поскольку в подобном бизнесе надувательство вскрывается сразу. При этом молодой человек рекомендовал обращаться именно к местным шаманам и не выбирать практики, продолжающиеся лишь одну ночь, так как от них не будет ожидаемого эффекта.

«Кстати, слово “шаманы“ используется только белыми людьми и для белых людей, сами “шаманы“ себя так не называют, они мастера церемоний или, проще говоря, маэстро», — объяснил Амир.

Перед оплатой ретрита необходимо заполнить анкету, где человек рассказывает о своих запросах в рамках практики, а также указывает страховой полис и дает краткую информацию о проблемах со здоровьем и употреблявшихся ранее наркотиках или лекарствах.

Путешественник отметил, что церемонию аяуаски сложно назвать развлечением, поскольку «в этом нет ничего веселого». Минимум за две недели все участники должны начать держать жесткую диету — никакого красного мяса, жареного, острого, сахара, газировки, кофеина, алкоголя. Кроме того, нельзя обниматься, поскольку тактильные контакты могут запачкать энергетику человека.

«После приема отвара во вторую ночь через 40 минут начался полный расколбас, который я и представить себе не мог. Это очень сложно описать словами, я оказался в другом измерении. Не было такого, что я видел духов или чего-то, чего не существует. Но в целом я был вообще в другом месте, ловил какие-то потоки энергии. Я хорошо помню, что закрывал глаза и видел все ровно то же самое. То есть закрытие глаз вообще не меняло того, что я вижу», — описал Амир.

Спустя около полутора часов, по словам москвича, появились рвотные позывы, которые стали усиливаться, вызывая болезненные ощущения. «Двух других участников за ночь часто тошнило, и каждый раз организатор подбегал к ним с соколиными перьями, которыми тряс и брызгал на них какой-то очень вкусно пахнущей штукой», — описал он.

Когда отвар полностью выходит, объяснил участник ретрита, человек ощущает спокойствие и опустошение. Всплывают все глубинные страхи, однако из-за ослабленности после продолжительной рвоты сил бороться с тревогой не остается. В сознании человека якобы начинают вскрываться совершенно неожиданные переживания, глубинные детские травмы и запрятанные страхи. Этот процесс длится в течение двух часов.

Психолог Янчишина объяснила, что для неподготовленного ума аяуаска может иметь шокирующий эффект. Представители народов, практикующих церемонии с отваром, чуть ли не с детства привыкли справляться с появляющимися видениями, а туриста это может сильно напугать.