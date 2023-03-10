В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
40 минут назад

"Первый ОФД": россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад

Газета.Ruиещё 6

В Международный женский день 8 марта россияне купили на 28% меньше букетов цветов по сравнению с аналогичным днем 2022 года. Об этом написала "Лента.ру" со ссылкой на статистику сервиса оператора фискальных данных "Первый ОФД".

Россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уточняется, что в общей сложности россияне купили 375 тысяч букетов. Сумма среднего чека выросла на четверть и достигла 960 руб. При этом объем общих трат на цветы не изменился относительно 2022 года - 133 млн руб. В то же время граждане России нарастили траты на покупку шоколада и конфет — рост составил 23% в годовом выражении, до 184 млн руб., хотя количество покупок осталось на уровне прошлого года.

"В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим, а траты на цветы и сладости выросли на 12% и 18% соответственно", — рассказала старший аналитик сервиса Татьяна Гребенкина.

На этой неделе опрос образовательной платформы Skillbox и маркетплейса Flowwow показал, что матери и бабушки чаще остальных пытаются отказаться от подарка на 8 Марта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий