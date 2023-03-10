Россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад

В Международный женский день 8 марта россияне купили на 28% меньше букетов цветов по сравнению с аналогичным днем 2022 года. Об этом написала "Лента.ру" со ссылкой на статистику сервиса оператора фискальных данных "Первый ОФД".

Уточняется, что в общей сложности россияне купили 375 тысяч букетов. Сумма среднего чека выросла на четверть и достигла 960 руб. При этом объем общих трат на цветы не изменился относительно 2022 года - 133 млн руб. В то же время граждане России нарастили траты на покупку шоколада и конфет — рост составил 23% в годовом выражении, до 184 млн руб., хотя количество покупок осталось на уровне прошлого года.