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24 минуты назад

Сейсмолог назвал «неординарным» сильное землетрясение на Камчатке

Илья Родин

Землетрясение магнитудой 6,1 является неординарный для Камчатки, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» сейсмолог Алексей Завьялов.

Сейсмолог назвал «неординарным» сильное землетрясение на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт пояснил, что «магнитуда 6,1 для Камчатки - это уже не совсем ординарное событие».

По его словам, между сейсмичностью (подземными толчками) и извержениями вулканов наблюдается определенная связь.

У берегов Камчатки зафиксировали третье за три часа землетрясение

Сейсмолог уточнил, что обычно такое явление наблюдается в районе, где располагается вулкан. Магма постепенно поднимается вверх, пробивает себе дорогу.

Это вызывает так называемый «вулканический тремор», один из наиболее заметных признаков приближающегося извержения, заметил ученый.

Отмечается, что в среду, 8 марта, у берегов Камчатки было зафиксировано три землетрясения подряд. Их магнитуда составила от 3,8 до 6.1. Наиболее мощным было первое.

Общество,Алексей Завьялов,
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