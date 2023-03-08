Сейсмолог назвал «неординарным» сильное землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6,1 является неординарный для Камчатки, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» сейсмолог Алексей Завьялов.

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Эксперт пояснил, что «магнитуда 6,1 для Камчатки - это уже не совсем ординарное событие».

По его словам, между сейсмичностью (подземными толчками) и извержениями вулканов наблюдается определенная связь.

Сейсмолог уточнил, что обычно такое явление наблюдается в районе, где располагается вулкан. Магма постепенно поднимается вверх, пробивает себе дорогу.

Это вызывает так называемый «вулканический тремор», один из наиболее заметных признаков приближающегося извержения, заметил ученый.