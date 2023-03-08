Сейсмолог назвал «неординарным» сильное землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6,1 является неординарный для Камчатки, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» сейсмолог Алексей Завьялов.
Эксперт пояснил, что «магнитуда 6,1 для Камчатки - это уже не совсем ординарное событие».
По его словам, между сейсмичностью (подземными толчками) и извержениями вулканов наблюдается определенная связь.
Сейсмолог уточнил, что обычно такое явление наблюдается в районе, где располагается вулкан. Магма постепенно поднимается вверх, пробивает себе дорогу.
Это вызывает так называемый «вулканический тремор», один из наиболее заметных признаков приближающегося извержения, заметил ученый.
Отмечается, что в среду, 8 марта, у берегов Камчатки было зафиксировано три землетрясения подряд. Их магнитуда составила от 3,8 до 6.1. Наиболее мощным было первое.