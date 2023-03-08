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27 минут назад

Шахназаров обвинил Хаматову в отмене спектакля в Риге

Слово и Делоиещё 1

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал отмену спектакля актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии. Он считает, что артистка сама виновата, что постановку убрали из репертуара Нового Рижского театра.

Шахназаров обвинил Хаматову в отмене спектакля в Риге
Фото: слово и делослово и дело

На своем YouTube-канале «Шах и мат» журналист рассказал о недавнем театральном фиаско Хаматовой и высказал свою версию произошедшего. Он уверен, что спектакль «Gogolis. Nature Morte» отменили из-за того, что режиссер был недоволен Чулпан Хаматовой. По словам Шахназарова, актриса не смогла осилить объем текста на латышском языке.

«Я представляю, как на латышском языке говорила Чулпан Хаматова! Херманис и Тиронс послушали ее речь, офигели и сказали: "Кровь из ушей" Поэтому спектакль был снят», — заявил Шахназаров.

Напомним, что отмена спектакля стала неожиданностью не столько для театральной общественности, сколько для зрителей, которым пришлось сдавать билеты. На сайте театра накануне премьерного спектакля появилось объявление:

«Новый Рижский театр отменяет спектакль "Gogolis. Nature Morte", потому что на этот раз не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) это имеет тенденцию происходить время от времени».

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