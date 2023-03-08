Шахназаров обвинил Хаматову в отмене спектакля в Риге

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал отмену спектакля актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии . Он считает, что артистка сама виновата, что постановку убрали из репертуара Нового Рижского театра.

На своем YouTube-канале «Шах и мат» журналист рассказал о недавнем театральном фиаско Хаматовой и высказал свою версию произошедшего. Он уверен, что спектакль «Gogolis. Nature Morte» отменили из-за того, что режиссер был недоволен Чулпан Хаматовой. По словам Шахназарова, актриса не смогла осилить объем текста на латышском языке.