Шахназаров обвинил Хаматову в отмене спектакля в Риге

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал отмену спектакля актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии. Он считает, что артистка сама виновата, что постановку убрали из репертуара Нового Рижского театра.
На своем YouTube-канале «Шах и мат» журналист рассказал о недавнем театральном фиаско Хаматовой и высказал свою версию произошедшего. Он уверен, что спектакль «Gogolis. Nature Morte» отменили из-за того, что режиссер был недоволен Чулпан Хаматовой. По словам Шахназарова, актриса не смогла осилить объем текста на латышском языке.
«Я представляю, как на латышском языке говорила Чулпан Хаматова! Херманис и Тиронс послушали ее речь, офигели и сказали: "Кровь из ушей" Поэтому спектакль был снят», — заявил Шахназаров.
Напомним, что отмена спектакля стала неожиданностью не столько для театральной общественности, сколько для зрителей, которым пришлось сдавать билеты. На сайте театра накануне премьерного спектакля появилось объявление:
«Новый Рижский театр отменяет спектакль "Gogolis. Nature Morte", потому что на этот раз не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) это имеет тенденцию происходить время от времени».