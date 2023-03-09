В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
37 минут назад

В России выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки

иещё 5

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 496, летальных исходов из-за ковида - на 40. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 320 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии - 22 388 556 и 396 463 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 536 против 16 437 днем ранее, до 21 729 768.

За сутки в России госпитализировали 657 заболевших против 1 636 днем ранее (снижение на 59,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 71 регионе и увеличилось в 10, в четырех ситуация не изменилась.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий