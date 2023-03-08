В Сочи 8 марта прибыли 12 тыс. туристов

Сочинские курорты к 8 марта посетили 12 тыс. туристов, большая часть которых прибыла из Москвы и Подмосковья, сообщается на сайте администрации города.
"На празднование Международного женского дня в Сочи приехали 12 тыс. туристов. Из них 56% - женщины и девушки. Анализ сформирован исходя из данных аэропорта Сочи, РЖД, а также крупных отелей и гостиниц. Гости в основном прибыли из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской области и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Уточняется, что загрузка объектов санаторно-курортного комплекса в среднем по городу составила 75%. Относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирован небольшой рост в 2%.
"На увеличение турпотока в Сочи сказался благоприятный прогноз погоды, желание россиян провести праздник 8 Марта на главном курорте страны и, конечно, развлекательная программа, которая подготовлена совместно с нашими горными курортами и объектами туристического показа. По поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского в городе созданы все необходимые условия для комфортного и разнообразного отдыха. Работают 36 зимних пляжей и 46 объектов туристического показа, многие из которых предложили гибкую систему скидок на посещение в Международный женский день. Наши предприятия общественного питания и отели подготовили приятные комплименты для своих гостей. На городских территориях, на набережных, в парках и скверах сегодня звучит музыка, чтобы создать весеннее, праздничное настроение для сочинцев и туристов", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Инны Петуховой.
В парке "Ривьера" открылась арт-ярмарка, посетители с детьми могут принять участие в мастер-классах. Бальнеологический комплекс Мацеста проводит бесплатные экскурсии. На горнолыжных курортах запланированы открытые спортивные соревнования по предварительной записи, а также проект "Музыка в горах". Популярные "Скайпарк" и "Сочи Парк" 8 марта предоставляют скидку на посещение 50% для женщин и девушек. На всех главных концертных и театральных площадках Сочи вечером пройдут выступления звезд и спектакли.
"Рано утром в общественном транспорте стартовала акция "Дарите женщинам цветы". Жительницы и гостьи курорта в сочинских автобусах получали в подарок тюльпаны. Сегодня в городе пройдут десятки праздничных акций и открытых тематических концертов на площадях и маршрутах гостеприимства", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.
Военнослужащие из Сочи, принимающие участие в спецоперации, также поздравили жительниц города с Международным женским днем. "Женщины Сочи, поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта. Желаем счастья, любви, здоровья и мирного неба над головой", - сказал в опубликованном в Telegram-канале мэрии видеообращении один из военнослужащих.