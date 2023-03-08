В Сочи 8 марта прибыли 12 тыс. туристов

"На увеличение турпотока в Сочи сказался благоприятный прогноз погоды, желание россиян провести праздник 8 Марта на главном курорте страны и, конечно, развлекательная программа, которая подготовлена совместно с нашими горными курортами и объектами туристического показа. По поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского в городе созданы все необходимые условия для комфортного и разнообразного отдыха. Работают 36 зимних пляжей и 46 объектов туристического показа, многие из которых предложили гибкую систему скидок на посещение в Международный женский день. Наши предприятия общественного питания и отели подготовили приятные комплименты для своих гостей. На городских территориях, на набережных, в парках и скверах сегодня звучит музыка, чтобы создать весеннее, праздничное настроение для сочинцев и туристов", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Инны Петуховой.