В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
38 минут назад

В России не исключили сокращение срока обучения в магистратуре

Lenta.ruиещё 4

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков не исключил, что в новой системе отечественного образования может быть сокращен срок обучения в магистратуре. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

В России не исключили сокращение срока обучения в магистратуре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год», — сообщил министр.

В настоящее время срок обучения на следующей после бакалавриата ступени образования составляет от полутора до двух лет, в зависимости от университета и учебной программы.

22 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил в короткие сроки скорректировать нормативную базу для возвращения в России к традиционной системе высшего образования. Соответствующее предложение выдвинул президент страны Владимир Путин.

В мае прошлого года Фальков информировал о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к прожитому этапу.

Общество,Валерий Фальков,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий