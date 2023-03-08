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11 минут назад

Россиянки назвали желаемую сумму денег для комфортной жизни

Мослента

Заработок в 250 тысяч рублей стал желанной суммой для большинства россиянок, результаты опроса маркетплейса услуг YouDo есть в распоряжении «Мосленты».

Россиянки назвали желаемую сумму денег для комфортной жизни
Фото: UnsplashUnsplash

«"Комфортная сумма для жизни" у каждая своя: больше половины респондентов считают комфортной сумму в 250 тысяч рублей в месяц — так ответили 51 процент. Для 30 процентов достаточно 100 тысяч рублей, 15 процентов озвучили сумму в 500 тысяч, а четыре процента считают комфортным порогом сумму больше 500 тысяч», — говорится в сообщении.

При этом 48 процентов опрошенных женщин ответили, что для выхода на комфортный доход надо совмещать работу и подработку, треть считает, что для этого придется открыть свое дело. По десять процентов могут заработать нужные для комфортной жизни средства на официальной работе или только на подработке.

Ранее россиянкам перечислили способы найти работу в декрете.

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