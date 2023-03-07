Артемий Лебедев сравнил менталитет жителей России и стран Запада

«Мы как бы принадлежим царю, мы крепостные в душе, глобально люди так смотрят на мир, а поэтому царь должен о нас заботиться. А как показать, что надо о тебе заботиться? Надо пожаловаться», — счел Лебедев. В то же время, по мнению блогера, на Западе государство ничего не должно своим гражданам. «Там бессмысленно жаловаться», — добавил он.