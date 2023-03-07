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49 минут назад

В Петербурге с туристов будут собирать по 100 рублей в день

Илья Родин

Власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести курортный сбор для гостей города. Проект закона опубликован на портале городской администрации.

В Петербурге с туристов будут собирать по 100 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что платеж для гостей города составит 100 рублей за одни сутки с одного человека. Внедрение проекта будет проходить в экспериментальном режиме, сроки проведения - с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Согласно законопроекту, операторами сбора станут отели, гостиницы. хостелы и другие объекты временного проживания.

Уточняется, что собранные денежные средства будут направлены на сохранение курортов и развитие туристической сферы.

От выплат будут освобождены жители Петербурга, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп и сопровождающие их лица, прибывшие с целью участиях в турнирах спортсмены, тренеры и судьи.

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Ранее сообщалось, что в Турции с 1 января 2023 года вводится налог на проживание. Он является своего рода аналогом курортного сбора.

Общество,Правительство Санкт-Петербурга,
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