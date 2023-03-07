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54 минуты назад

Почему 8 марта оказался самым неудачным выходным 2023 года

Елена Прошина

В этом году 8 Марта можно считать самым неудачным праздником, ведь он выпадает на среду и его нельзя присоединить к обычным выходным дням. Об этом напоминает «Комсомольская правда».

Почему 8 марта оказался самым неудачным выходным 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году в первый весенний месяц россиянам не удастся спланировать длинные выходные, так как праздник 8 Марта выпадает на середину недели. Поскольку праздничный день будет один, эта рабочая неделя оказалась разорванной на две части. Так, рабочими будут понедельник и вторник, в среду отдыхаем, после чего будет снова два рабочих дня.

Зато через два месяца нас ждут целых две порции длинных выходных. Так, на первомайские праздники придется три выходных - с 29 апреля по 1 мая. А в честь Дня Победы россияне будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 мая.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым среди самых популярных подарков женщинам за последний год больше всего подорожали туры в Турцию. Сегодня путешествие будет стоить на 107% дороже, чем в 2022 году.

Общество,Росстат,
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