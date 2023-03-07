Забыл про 8 Марта: лучшие подарки женщинам на скорую руку

В силу разных обстоятельств подготовиться к 8 Марта успевают не все мужчины. В такой ситуации встает вопрос необходимости экстренного выбора подарка женщине. NEWS.ru рассказал, какие сюрпризы на скорую руку могут порадовать больше всего.
Медицинский психолог сети клиник «Семейная» Мария Конончук дала рекомендации по данному вопросу.
В частности, как уточнила она, женщине будет приятно получить «яркие эмоции». Целесообразно, к примеру, оплатить для избранницы курсы экстремального вождения, считает собеседница. Также будет уместно вручить сертификаты на различные виды массажа. Среди других развлечений, которые порадуют женщину, - флоатинг, полет в аэротрубе, путешествия, подчеркнула Конончук.
Также можно попробовать раскрыть потенциальные возможности человека. Речь идет об обучении на курсах бариста, сомелье и других.
«Еще женщины обрадуются билетам на выставку, познавательную экскурсию, в театр, приглашению на фотосессию», - отмечает эксперт.
Кроме того, стоит задуматься о сертификате для приобретений по нужному профилю. У владелицы сертификата будет хорошая возможность самостоятельно выбрать подарок из нескольких вариантов и радоваться ощущениям, отмечает специалист.
Также, по словам Конончук, можно подарить товары для красоты и здоровья, в частности массажеры и фитнес-приборы.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, в преддверии Международного женского дня больше всего повысилась стоимость тура за границу, в частности в Турцию. Такой подарок обойдется в два раза дороже, чем годом ранее. Путешествия подорожали на 107%. Кроме того, зафиксировано подорожание парфюмерии и косметики. Данная продукция взлетела в цене на треть.