Психолог объяснила стремление некоторых женщин выйти замуж за зэков

Замуж за зэков выходят женщины с растоптанной в детстве самооценкой и отчаявшиеся найти любовь, рассказала психолог Гузаль Ошер. Она объяснила «Ленте.ру» желание и стремление некоторых женщин стать «ждулей».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Я работала с девушкой Ольгой, которая длительное время переписывалась с отбывающим срок мужчиной. Их виртуальный роман развивался быстро и был полон нежных слов, заботы и внимания. Это все, что было ей нужно после тяжелого развода, — рассказала психолог. — И даже статья (105 УК РФ РФ "Убийство") не поднимала в ней тревог. Скорее, наоборот, вызывало желание стать той особенной, рядом с которой он точно изменится».

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По словам Ошер, чаще всего роль спасительницы выбирают женщины, выросшие в жесткой среде, с минимальным проявлением тепла, заботы и ласки в их адрес. В их детстве было столько несправедливости, что с возрастом желание спасать становится ритуалом.

Психолог рассказала, что переписка Ольги с осужденным закончилась после первого свидания с ним в колонии. Мужчине нужны были деньги, которых она дать не могла. Отказ в продолжении отношений был грубым. Какое-то время женщина пыталась найти оправдание его поступку, но вовремя обратилась за психологической помощью.

По мнению психолога, чаще всего «ждулями» становятся женщины, у которых не получилось построить здоровые отношения, женщины с низкой самооценкой, те, чьи матери состояли в таких отношениях, выросшие в неблагополучных семьях или в детдоме, отчаявшиеся и те, кто неспособен построить реальную семью (им иллюзия отношений дает мнимую безопасность).

Ошер отметила, что иногда случаются истории со счастливым финалом. Одна из ее пациенток дождалась избранника из тюрьмы.

«После отбывания наказания адаптироваться в другой реальности непросто. В этом случае мужчина оказался в числе тех 10-15 процентов экс-осужденных, кто кардинально меняет жизнь после освобождения», — рассказала она.