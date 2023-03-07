46% женщин ждут в подарок на 8 Марта украшения

Аналитики провели опрос и узнали, каких подарков ждут женщины на 8 Марта. Результаты исследования «АльфаСтрахования» есть у RT. Всего в исследовании приняли участие порядка 1,3 тысячи женщин.
От своих мужчин 8 Марта около 46% респонденток ожидают в подарок украшения. 31% хотели бы получить кольцо, 6% — серьги, 5% — браслет, а 4% мечтают о премиальных часах. Уточняется, что сертификаты на покупку косметики хотят видеть в качестве подарка 25% опрошенных. 12% женщин рассчитывают на брендовые сумку, обувь, одежду, 9% заказали в подарок поход в салон массажа, спа-салон или студию красоты, а 2% хотели бы получить турпутевку. Кроме того, менее 1% ждут в подарок автомобиль.
Из вероятных нематериальных подарков женщины называли возможность выспаться (39%), уборку в квартире (11%), профессиональное приготовление еды для семьи (4%). Также 93% женщин рассказали, что любят 8 Марта. 80% россиянок каждый год получают в этот день цветы. Из них 13% сообщили, что букеты им дарят в основном коллеги.