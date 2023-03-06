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33 минуты назад

Деятельность Transparency International признали нежелательной в РФ

Илья Родин

Генпрокуратура России приняла решение о признании деятельности организации Transparеncy International нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Деятельность Transparency International признали нежелательной в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что российское отделение организации было признано иностранным агентом в 2015 году.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам изучения поступивших материалов прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности организации со штаб-квартирой в Берлине (Германия), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран.

Деятельность «Transparеncy International явно выходит за рамки декларированных целей и задач», пояснили в прокуратуре.

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В ведомстве уточнили, что международная организация заявляет о благородных целях, рассказывает о своей борьбе с коррупцией по всему миру. На самом деле она вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, добавили в прокуратуре.

Отмечается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России.

Общество,Минюст России,Генпрокуратура РФ,
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