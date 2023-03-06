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50 минут назад

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность Transparency International

Газета.Ruиещё 1

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации Transparency International нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Деятельность Transparency International признали нежелательной в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности «Transparеncy International» со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что деятельность данной организации выходит за рамки декларированных целей и задач. Ведомство отмечает, что Transparency International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией», вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Общество,Генпрокуратура РФ,
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