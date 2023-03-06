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35 минут назад

Пранкер Вован прокомментировал блокировку своего YouTube-канала

Мария Иванова

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил, что удаление его совместного с Алексеем Столяровым (Лексусом) YouTube-канала не повлияет на их работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Пранкер Вован прокомментировал блокировку своего YouTube-канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

YouTube удалил канал пранкеров 5 марта. Видео-платформа объяснила это решение нарушением правил сообщества (о каких именно нарушениях идет речь, не уточнялось).

Пранкеры назвали это политическим шагом и подтверждением, что YouTube «использует свою популярность в дискриминационных целях».

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Кузнецов отметил, что контент Вована и Лексуса давно публикуется на российских площадках RuTube, «Вконтакте» и Telegram. На эти платформы пранкеры перешли после блокировки их основного YouTube-канала со 150 тысячами подписчиков в 2022 году.

Новую блокировку пранкер объяснил тем, что на Западе «боятся правды».

Кузнецов заявил, что Вован и Лексус продолжать публиковать свои ролики на зарубежных платформах, чтобы «граждане других стран знали истинную сущность своих политиков».

Общество,Ангела Меркель,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,
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