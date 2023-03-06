Мурашко сообщил о снижении смертности от онкологии

За последние три года смертность от онкологических заболеваний в России снизилась более чем на 5 процентов, а за все время реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями -на 7 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» стартовал в России в 2019 году для обеспечения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, внедрения современных методов диагностики и лечения.
«За 4 года современное медицинское оборудование поставлено в 216 региональных и 69 федеральных медицинских организаций. Для лучевой терапии поставлено 135 линейных установок», — сообщил Мурашко.
Впервые появилась за период реализации нацпроекта, в том числе, и протонная терапия, сообщил он. «Фактически мы и фотонную, и протонную терапию получили, радиофармпрепараты развиваем, поставлено более 15 тысяч единиц медизделий — это мощный рывок по сути дела именно в технологическом оснащении», — подчеркнул министр.
Для создания современной высокотехнологичной и комфортной среды строится еще 22 объекта здравоохранения, семь объектов уже введены в эксплуатацию, добавил он. «12 миллионов случаев лечения пациентов за четыре года лучевой терапией. Причем, мы очень жестко подходим к вопросам ценообразования. Тарифы по химиотерапии, по лучевой терапии позволили многократно нарастить объемы этой помощи и соответственно увеличить доступность», — отметил Мурашко.
Все это, по его словам, проявилось в показателях снижения смертности от онкозаболеваний. Если сравнить показатели до начала проекта и актуальные, снижение составляет семь процентов. При этом за последние три года — более пяти процентов, рассказал глава Минздрава. Он также подчеркнул, что снижение смертности и борьба с онкологическими заболеваниями — это наиболее сложная задача.
В рамках борьбы с онкозаболеваниями крайне важна ранняя диагностика, это общеизвестный факт, добавил Мурашко. «До начала старта проекта выявление онкозаболеваний на первой и второй стадии составляло 56, 4 процента, в 2022 году эта цифра составила 59,3 процента», — заключил он.