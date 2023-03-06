В России выявили 11 163 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 11 163 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Количество госпитализаций составило 615, что на 26,8% меньше, чем накануне. Этот показатель увеличился в 14 регионах РФ, еще в 54 он снизился, а в 17 субъектах остался без изменений. От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 38 человек.