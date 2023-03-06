В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме готовят проект об особом порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ в приграничных регионах

Газета.Ru

В Государственной думе готовят законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в приграничных регионах России. Об этом рассказала «Известиям» соавтор законопроекта, депутат от Курской области Ольга Германова.

В Госдуме готовят проект об особом порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ в приграничных регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идут часовые обстрелы территории, дети на дистанционке обучаются уже практически целый год, потому что в школу ходить просто опасно <...> Ежедневно мне жители задавали вопрос: как быть с детьми, как им ЕГЭ и ОГЭ сдавать», — отметила депутат.

Авторы инициативы предлагают создать специальный реестр школ с онлайн-обучением и выдавать их учащимся аттестаты по текущей успеваемости. При этом школьников не будут принимать в высшие учебные заведения «без экзаменов»: по словам Германовой, им предложат сдавать ЕГЭ в безопасном пункте или пройти специально организованные контрольные испытания в университетах.

Инициаторы законопроекта рассчитывают, что он будет рассмотрен в марте текущего года. Он должен затронуть некоторые школы Курской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей.

Общество,Ольга Германова,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий